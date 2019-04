CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Aprile 2019, 10:56

Il verdetto è di quelli storici che fissano un punto fermo in una tesi che i pm casertani ricostruiscono da anni con esiti spesso tutt'altro che scontati. Quella scritta ieri a Palazzo di Giustizia di Santa Maria Capua Vetere è un verdetto che crea dibattito perché il condannato ha un nome eccellente, è infatti Giuseppe Gravante, e le sue aziende sono arcinote. «Foreste molisane», leader del settore lattario, sversava in un affluente del Volturno, a Gioia Sannitica, i liquami provenienti dagli allevamenti animali. Cinque anni con pensa sospesa ha disposto il tribunale, in sezione monocratico, giudice Elena Di Bartolomeo. Che a carico dell'imputato ha anche disposto la confisca delle aree oggetto degli sversamenti, le spese di ripristino dello stato dei luoghi e la bonifica. Una vittoria su tutta la linea per la Procura diretta da Maria Antonietta Troncone con in aula, a rappresentare la pubblica accusa, il sostituto procuratore Giacomo Urbano.