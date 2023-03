Diciotto nuovi alberi adornano, da ieri, viale degli Aranci (in zona 167) grazie al progetto «Cambiano Aria, uniti per un mondo sostenibile» promosso da Comune di Caserta ed Unicef Caserta con la collaborazione dell'istituto comprensivo «Don Milani» e con il sostegno dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania e dell'associazione Laboratorio delle Opere Aps.

Nato sui banchi di scuola con il titolo «Il cambiamento comincia da piccoli gesti storia di bambini che piantano alberi», l'idea degli allievi delle classi quinte sez. C e D del «Don Milani» è stata quella di dare beneficio ad un'area così critica come quella della 167.

«I bambini hanno subito identificato nell'area adiacente alla scuola e una situazione di forte degrado spiega la docente Annalaura Merola per le erbacce e la mancata cura ambientale. La proposta, concreta, di piantare lecci ed ulivi è stata subito sposata dal Comune e dall'Unicef e messa in atto anche con la collaborazione dell'agronomo Giuseppe Dello Stritto. L'iniziativa ha integrato nell'opera di piantumazione anche le famiglie e punta, soprattutto, a creare un rapporto attivo tra bambini e l'ambiente circostante provocandoli ad agire, proporre e collaborare con le istruzioni per il benessere della propria comunità».

«Quella di oggi è stata un'azione dal forte valore educativo ha commentato il dirigente scolastico Francesco Mezzacapo perché rappresenta la messa in pratica di una proposta nata dagli stessi studenti con il supporto del tutte le docenti e poi sposata dell'amministrazione comunale. È importante che i bambini vedano realizzate le proprie proposte, che si sentono protagonisti come cittadini, e mi auguro che iniziative del genere possono rientrare presto in una programmazione di tipo comunale».

Quanto vissuto ieri anticipa la presentazione ad ampia scala del progetto «Cambiamo Aria, insieme per la città» che avverrà domani mattina alle 10 presso l'aula consiliare del comune di Caserta alla presenza degli allievi di tutti gli istituti comprensivi della città.

«Questa mattina abbiamo vissuto una iniziativa splendida che ha visto protagonisti gli allievi di uno degli istituti comprensivi casertani ha dichiarato l'assessore alla Cultura Enzo Battarra (presente all'evento insieme al presidente di Laboratorio delle Opere, Giovanni Prisco, all'assessore alla transizione ecologica Carmela Mucherino e al consigliere Andrea Boccagna) stimolando il loro senso civico e sottolineando, ancora una volta, come la scuola non debba essere solo luogo di nozionismo culturale ma anche terreno di formazione per i nuovi cittadini. È importante dare attenzione a questi giovani fin da subito, considerarli come la generazione attuale e non quella futura aiutandoli a prendersi cura del proprio territorio».

«Il progetto di cui abbiamo avuto prova questa mattina rientra in un programma più ampio dell'Unicef a livello nazionale spiega Elda Cicale, referente scuole per l'Unicef Caserta che punta a contrastare l'inquinamento e tutte le sue conseguenze provocando azioni positive delle quali siano protagoniste soprattutto i bambini».