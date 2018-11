CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 11 Novembre 2018, 11:20

Attacco alla polizia municipale normanna, con la vettura di servizio che finisce nel mirino del vandalo di turno. Mentre i vigili erano in un locale per un controllo, un giovane è salito sul tetto della vettura di ordinanza della polizia municipale, parcheggiata a qualche centinaia di metri. Una volta sopra, ha iniziato a saltare con violenza per poi scappare. Una scena durata pochi secondi, tra la sorpresa e lo sconcerto delle decine di ragazzi presenti in quella che è la strada della movida aversana per antonomasia. Il tutto è stato immortalato da diverse telecamere di videosorveglianza e ora il teppista è in via di identificazione. Il comandante dei caschi bianchi aversani, il dirigente Stefano Guarino, infatti, è al lavoro per cercare di venire a capo della vicenda. Ancora movida violenta, ancora in via Seggio, ancora dopo la mezzanotte, ancora ai danni di una vettura dei vigili urbani, come accadde due anni fa, quando un'auto di servizio venne raggiunta da diverse pietre con conseguenti danni.