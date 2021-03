Bar aperto dopo le 18 con clienti all'interno, 400 euro di multa e cinque giorni di chiusura

Nella serata di ieri, durante i controlli anticovid della polizia municipale di San Nicola La Strada, riguardanti la verifica delle chiusure delle ville e verifica antiassembramenti, è stato sanzionato il titolare di un bar. L'esercizio è in località largo rotonda. Non rispettava la chiusura dell attività alle 18 per cui al momento del controllo c'erano ancora diversi avventori che venivano serviti. Alla vista degli agenti, i clienti presenti all'interno del bar si sono dileguati. Alla fine della verifica è scattata la sanzione pecuniaria di 400 euro e il locale è stato chiuso per cinque giorni.

17:55

