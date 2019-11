© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Sessa Aurunca hanno arrestato un uomo dicon l’accusa di avere abusato sessualmente della figlia minorenne. La misura cautelare è scattata in seguito alla denuncia dell'ex moglie dell’indagato, madre della ragazzina abusata. La vittima, al ritorno delle vacanze passate con il padre, ha iniziato ad accusare una serie di valori al punto da dover ricorrere più volte al pronto soccorso. La madre ha quindi compreso che la ragazzina aveva subito dei maltrattamenti e non senza difficoltà è riuscita a farsi raccontare l’incubo vissuto durante le vacanze al mare con il padre. In seguito alla denuncia, la Procura di Santa Maria Capua Vetere diretta da Maria Antonietta Troncone ha messo insieme elementi tali da richiedere e ottenere la misura degli arresti domiciliari a carico del papà orco. Si tratta dell’ennesima inchiesta per abusi su minori condotta in questi mesi i pm casertani.L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, diretti dal capitano Giuseppe Fedele.