Nel Casertano 7000 positivi al Cov E altri dieci morti: 872 in un anno

CASERTA - Con quasi 400 nuovi contagi (383) nelle ultime 24 ore, nel Casertano il conto delle persone attualmente positive ha superato quota 7mila (7085), attestandosi su livelli mai toccati da inizio dicembre. Molto alto anche l'indice di positività, pari al 14,4% (2568 i tamponi effettuati), così come il numero delle vittime, dieci, per un totale di 872 persone decedute causa Covid nel Casertano da inizio pandemia (marzo 2020).

Il report giornaliero dell'Asl di Caserta certifica anche 234 guarigioni. Numeri alti nelle città, anche se negli ultimi

giorni la crescita dei contagi sembra aver rallentato, almeno nei centri maggiori: Caserta fa registrare 583 persone positive (otto in più di ieri), Maddaloni 500 casi, sette in meno di ieri complice il buon numero di guariti; anche ad Aversa, con 352 positivi attuali (otto in più di ieri), la situazione sembra essersi stabilizzata. Il Covid invece corre veloce nei comuni più piccoli, come Lusciano (140 casi), Macerata Campania (131), Gricignano d'Aversa (117), San Nicola la Strada (204), San Prisco (149).

