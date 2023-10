Animali in pessime condizioni e barbiturici non consentiti: sigilli al centro, denunciato veterinario

Detenzione di sostanze stupefacenti e maltrattamento di animali: per questo un medico veterinario è stato denunciato in stato di libertà. A Viutulazio i carabinieri della stazione locale, assieme ai militari del Nucleo antisofisticazione e sanità di Caserta, hanno effettuato un controllo mirato in un centro veterinario con annesso esercizio commerciale di vendita al dettaglio di mangimi e toelettatura per animali domestici.

Qui gli uomini in divisa hanno trovato e sequestrato quattro scatole di barbiturici ad uso umano nascoste in un vano ricavato in una delle pareti divisorie. Il veterinario non è stato in grado di indicarne la provenienza né perché fossero lì.

Inoltre i carabinieri hanno riscontrato che gli animali, appartenenti anche a specie protette e privi di anello identificativo per la tracciabilità, erano tenuti in pessime condizioni igienico-sanitarie, perché rinchiusi in spazi ristretti, con pochissima acqua e cibo.

Si tratta di sei tartarughe mediterranee di terra di grandi dimensioni, cento pesci tropicali, trenta pappagalli e sedici canarini.

La struttura, di circa 100 metri quadri, è stata sottoposta a chiusura immediata e sequestrata amministrativamente.