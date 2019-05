CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Maggio 2019, 14:00

Pur con 4 mesi di ritardo, si ritrova sul trampolino di lancio a Teverola la nuova missione della Fib (gruppo Seri) nell'ambito dell'accordo per la reindustrializzazione dell'area Whirlpool. Nonostante gli incidenti di percorso ad aprile per motivi di carattere burocratico, prende domani il via il progetto della famiglia Civitillo lungamente atteso sia nel mondo dell'impresa che presso i più interessati interlocutori finanziari.A varcare i cancelli della fabbrica saranno inizialmente 15 unità lavorative. Primo segnale di speranza, in altre parole, per l'intero comparto manifatturiero, soprattutto per un territorio come l'agro aversano da troppo tempo sofferente per mancanza di posti di lavoro. Dal punto di vista operativo, i nuovi assunti dovranno provvedere da subito al controllo e alla manutenzione dei nuovi impianti, ovvero la fase propedeutica all'avvio del ciclo produttivo. Tempi ristretti si prevedono pure per il rientro di altre 60 unità che dal mese di giugno saranno sottoposte a corsi di formazione e di riqualificazione professionale. Presso la Seri, com'è noto, il core business sarà rappresentato non già dalla lavorazione degli elettrodomestici ma dalla produzione delle celle al litio per accumulatori elettrici. La partenza vera e propria di tutte le linee è prevista entro il mese di settembre. Obiettivo prioritario, sarà quello di raggiungere volumi pari a 200 Mw l'anno, confidando peraltro nella disponibilità della materia prima (il carbonato di litio). Un programma di grande portata, secondo il management casertano, centrato com'è sull'innovazione, su fattori strategici e competitivi. Una missione che ha subìto qualche rallentamento nel mese scorso a causa di un contenzioso che si era aperto tra l'azienda e l'Asi di Caserta intorno all'assegnazione del suolo. Controversia poi ricomposta anche grazie alla mediazione della Regione, in particolar modo col parlamentare Stefano Graziano e con gli assessori Antonio Marchiello e Sonia Palmeri.