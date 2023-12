Dal Vietnam alla Biennale d'arte a Venezia: il primo è l'artista Le Huu Hieu

L'artista Le Huu Hieu, o Henry Le, sarà il primo rappresentante vietnamita a partecipare alla 60esima Biennale d'arte di Venezia, in programma dal 20 aprile al 24 novembre 2024. Hieu è stato il primo asiatico a organizzare una mostra personale all'Arsenale Nord di Venezia nel 2021, intitolata «Soul Energy» e curata da Chiara Canali, 40 opere pittoriche di grandi dimensioni e un'installazione di sculture in ferro a dimensione umana.

«Penso che sia una buona occasione per portare e far conoscere la storia e la cultura vietnamita al mondo», ha detto Hieu al Vietnam Plus. L'artista è nato nel 1982 nella provincia centrale di Ha Tinh, e attualmente vive e lavora ad Hanoi.