È morto Léonard Gianadda, il mecenate che costruì un museo per il fratello

È morto oggi a Martigny, in Svizzera, all'età di 88 anni, a causa di un tumore alle ossa, Léonard Gianadda, imprenditore, mecenate e filantropo svizzero, presidente e ideatore della Fondazione Pierre Gianadda, così chiamata in memoria del fratello, un museo di fama internazionale che espone opere di artisti illustri come Picasso, Van Gogh e Rodin e che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Léonard Gianadda era nato il 23 agosto 1935 a Martigny.

Appassionato di viaggi, già nel 1950, all'età di 15 anni, nel corso di un soggiorno in Italia che lo portò anche a Roma con la madre e i due fratelli, scoprì Michelangelo, la Cappella Sistina, i musei e le chiese. All'inizio degli anni 60, aprì un ufficio d'ingegneria con un compagno di studi. Nel 1976 intendeva costruire un edificio locativo su un terreno di sua proprietà, ma vi scoprì le vestigia di un tempio gallo-romano. Fu a quel tempo che suo fratello Pierre, 38 anni, perse la vita in seguito a un incidente aereo in Italia. Léonard decise allora di creare una Fondazione che portasse il nome del fratello e di costruirla al posto dell'edificio inizialmente progettato. La Fondazione Pierre Gianadda venne inaugurata il 19 luglio 1978, giorno in cui Pierre avrebbe compiuto 40 anni. Da allora il museo accoglie centinaia di migliaia di visitatori all'anno. Klee, Picasso, Hodler, Rodin, Giacometti, Modigliani, Chagall, Gauguin, Van Gogh e molti altri grandi artisti sono stati esposti alla Fondazione Gianadda. Quest'ultima ospita anche concerti di musica classica. Il lavoro di Gianadda è stato ricompensato a varie riprese. In particolare è stato insignito dei titoli di Chevalier de l'Ordre national du Mérite de la République française, di Chevalier de la Légion d'honneur, di Officier des arts et des lettres e di officier de la Légion d'honneur. Nel 1996 ha ottenuto il Premio del Canton Vallese e nel 2019 il Premio Europa Nostra. Nel 2001 era diventato membro dell'Accademia di belle arti francese. Padre di due figli, era anche membro, fra gli altri, del consiglio di amministrazione del Musée Rodin e del primo consiglio di orientamento della Fondazione Henri Cartier-Bresson di Parigi.