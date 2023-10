L'arte di Spidertag illumina il Comune di Formia

Un'onda di luce e creatività avvolgerà le strade di Formia il prossimo 7 ottobre, quando l'artista spagnolo di fama internazionale, Spidertag, farà il suo debutto italiano con un'opera d'arte unica nel suo genere. L'evento, parte integrante dell'iniziativa Lazio Street Art, promossa da Memorie Urbane e dalla galleria d’Arte Contemporanea Davide Rossillo Contemporary e Stone Soluzioni Creative, in collaborazione con il Comune di Formia e Regione Lazio, conferirà un'estetica completamente nuova all'edificio comunale, arricchendolo di un'innovativa dimensione artistica.

L'opera d'arte in questione è una serie di fantasie geometriche, create con tubi fluorescenti che si illuminano nella penombra, creando un gioco di luci e ombre che ridefinisce le superfici.

Quest’opera d’arte interattiva, una fusione unica di arte e tecnologia, invita gli spettatori a vivere un'esperienza visiva senza precedenti. Le forme in continua evoluzione, proiettate sulle pareti dell'edificio comunale, offrono una prospettiva nuova e affascinante ad ogni sguardo.





Spidertag, nome di spicco nell’ambito della street art internazionale, porta il suo genio creativo e la sua visione innovativa in Italia per la prima volta. Le sue opere, con un’estetica riconoscibile e una fusione di elementi geometrici e l'illuminazione dinamica, hanno catturato l'attenzione di appassionati e critici d'arte in tutto il mondo. La presenza di Spidertag a Formia segna così un momento significativo nella scena artistica italiana, allargando gli orizzonti dell'arte contemporanea e della street art internazionale.





L'inaugurazione di questa straordinaria opera d’arte è stata concepita in memoria di Davide Rossillo, prematuramente scomparso, figura fondamentale nella promozione culturale del basso Lazio. La cura dell’evento è stata affidata al curatore d’arte contemporanea Luigi Giordano, che ha collaborato molto con Spidertag per portare questa visione artistica nel cuore della città, per tessere ancora il fermento culturale di Formia. Durante l'inaugurazione, sarà celebrata con affetto la memoria di Davide Rossillo, mentore e visionario che ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo evento straordinario, e ha dedicato la sua vita a promuovere l'arte di strada e la sua integrazione nelle comunità urbane.



L'inaugurazione ufficiale di "Fantasia Geometriche interattive" avrà luogo sabato 7 ottobre 2023 presso l'edificio comunale di Formia. L'evento promette un'esperienza indimenticabile unendo arte, luce, forma e interattività, offrendo al pubblico la possibilità di immergersi in un mondo di creatività senza confini.



L'intera comunità e tutti gli amanti dell’arte contemporanea e della street art sono invitati a partecipare. Sarà un'opportunità unica per abbracciare la creatività, sperimentare l'interattività delle forme geometriche illuminate e celebrare la sinergia tra talento artistico e innovazione tecnologica.