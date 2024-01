Due mostre separate, da una parte Sol LeWitt (tra i padri riconosciuti del minimalismo, ma segnalatosi anche sul fronte dell'arte concettuale, scomparso nell'aprile del 2007), dall'altra Michael Venezia. Domani alle 19 l'inaugurazione, da Alfonso Artiaco a piazzetta Nilo, delle due mostre, la settima per LeWitt, la prima a Napoli per Venezia, classe 1937, nonni napoletani, che sarà presente. Ma anche due esposizioni legate da dalla comune ricerca estetica minimalista.

Di LeWitt, che abitò a lungo in Italia, a Spoleto e fù di casa a Napoli (nel 2002 l'ultima mostra nello spazio di piazzetta Nilo) saranno in mostra opere mai esposte prima, realizzate tra il 1998 e il 2005, che è il periodo in cui decise di dedicarsi maggiormente alla pittura, ai suoi celebri «wall drawings»: gouache su carta, pittura opaca a base d'acqua, cui si appassionò dagli anni Ottanta. Opere astratte, frutto di pennellate a flusso libero.

Venezia, in città con la moglie Carol, fu, invece, tra i primi ad usare per dipingere la pistola a spruzzo: «Finalmente a Napoli... Ci sono stato vicino altre volte, ma per un motivo o l'altro non avevo mai esposto in questa città... Grazie ad Artiaco il mio desiderio diventa realtà...», racconta, proponendo una serie di «Block painting». «Molti dicono che le mie opere sono sculture, ma i frammenti lignei non sono da considerarsi tali, l'area dipinta è una soltanto e lo sguardo tende a concentrarsi su di esso senza vagare alla ricerca della profondità, data dalla materia. Componendo le opere con tre elementi guardo ai trittici religiosi del periodo gotico, soprattutto quelli realizzati da Giotto e Cimabue, introducendo in quella dimensione di calcolata progettualità della composizione la casualità della pittura a spruzzo».