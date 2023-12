L'Africa & Napoli, Manfredi all'inaugurazione della mostra

«La storia di questi bambini, arrivati in diecimila a Napoli nel ‘39 per raccontare l’Africa alla Mostra d’Oltremare, e poi rimasti qui nella nostra terra da ‘cittadini’, rappresenta la nostra memoria identitaria, che sarà al centro di un documentario che realizzeremo grazie ad un lavoro di indagine e ricerca negli archivi del Comune, e non solo, ma anche grazie alle testimonianze di chi ancora è tra noi». Così il sindaco Gaetano Manfredi all'inaugurazione della mostra L'Africa & Napoli, allestita nell'antisala dei Baroni al Maschio Angioino fino al 7 gennaio.