Castello di Lucrezia D’Alagno come Hogwart il misterioso castello di Harry Potter

Per la prima volta aperte le celle sotterranee con il mondo magico della saga tratta dal romanzo di Joanne Rowling tra pozioni magiche ed esperimenti con mangrovie.

Il quattrocentesco Castello sarà, per quattro giorni il mondo di Harry Potter, per davvero!

In uno scenario unico accompagnati dai personaggi entrati nel cuore di tanti.

“Il Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458, sarà per quattro giorni come Hogwarts il misterioso castello di Harry Potter. La giornata inaugurale è stata un successo. Ricordo che tutti i giorni e fino al 30 Dicembre, dalle ore 9 sarà possibile accedervi partecipando in modo attivo al mondo di Harry Potter, la saga tratta dai romanzi di Joanne Rowling. Per la prima volta abbiamo aperto anche le celle che si trovano sotto al Castello quattrocentesco. Scendendo ci si immerge nei misteri di Harry Potter e nel mondo magico con un’atmosfera davvero unica - dice Anna Cuomo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana - Poi tutti avranno la possibilità di entrare nell’ala superiore destra del Castello dove è stato allestito l’ufficio di Albus Silente, il Preside di Harry Potter. Oltre all’ufficio anche l’aula accademica per gli esperimenti con le mangrovie. Lungo il percorso ed esattanmente nella parte iniziale troviamo tutte le lettere scritte che danno la possibilità di entrare nel mondo di magie di Haarry Potter. Nelle sale, inferiori al Castello e superiori, tutti potranno imbattersi nei personaggi della saga, vivere le magie, partecipare ai laboratori divertendosi con la magia, con la chimica, con la fisica e assistere agli stessi spettacoli con numeri davvero unici”.

“E’un modo innovativo anche di promuovere il patrimonio culturale, farlo con gli eventi.

Ricordo che al Castello di Lucrezia D’Alagno, da domani sarà iul Campus di Harry Potter – continua l'assessore Rosalinda Perna - ma dalle ore 16 di ogni giorno, è possibile visitare la mostra pittorica dell’artista ucraina Taya Vysochanska, dedicata alla Donna e dal 30 Dicembre, inaugureremo anche la mostra fotografica di A – Street Fotografy. Una grande mostra nelle sale del Castello di Lucrezia D’Alagno. L’inaugurazione sarà il 30 Dicembre, alle ore 18”.

E tra poche ore l’arrivo del LuDoBus nella piazza antistante del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, con giochi formativi di un tempo ed ecologici.

Alle ore 20, in chiesa San Giorgio, in Piazza Vittorio Emanuele III, concerto con I SOLISTI DEL SAN CARLO, con serata dedicata al grande Enrico Caruso.

Tanti, grandi eventi. Il 29 Dicembre spettacolo teatrale Tutto in Ordine al Teatro Summarte. Il 31 Dicembre, piazze e strade animate, a poche ore da Capodanno con Vigiliamo Somma. Il 2 Gennaio, Valeria Altobelli in concerto al Teatro Summarte. Il 4 Gennaio dalle ore 16, la terza tappa del LuDoBus al Parco Europa. Il 5 Gennaio grande notte della Befana in Piazza Vittorio Emanuele III con Luca Sepe e Gigi Soriani. Il 6 Gennaio mattina, dalle ore 9, l’arrivo della Befana al Castello di Lucrezia D’Alagno con il villaggio della Befana e calze per tutti. Il 7 Gennaio, alle ore 19 e 30, la grande tammurriata al Teatro Summarte.