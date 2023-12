Bagnoli, spunta il murale dedicato a Bud Spencer

Una gigantografia di Bud Spencer, ritratto con la coppola, il classico cappello che indossano gli abitanti del sud Italia, territorio di cui Carlo Pedersoli era parte integrante, è stato realizzato sul muro della Cumana in via Amedeo Maiuri, nel quartiere Bagnoli a Napoli.

Il ritratto, fortemente realistico - espressione ripresa dal famoso film "Anche gli angeli mangiano fagioli " del 1973 - ha suscitato forte emozione e ricordi, come affermano i residenti, compiaciuti dell'opera d'arte, realizzata nell' ambito del progetto artistico, "Laboratorio Graffiti e street art 2023, Back to the style", in collaborazione con la scuola internazionale di Comics, che ha coinvolto numerosi street artist partenopei e non solo.