Il compleanno? Con Francesca Giglio è un «Affare di Famiglia»

Un «Affare di Famiglia» l'altra sera a via Manzoni, dove Francesca Giglio e suo figlio Antonio Saggese hanno spento in contemporanea cinquanta più venti candeline nella nuova location glamour «Oltre», villa liberty della festeggiata che per l'occasione ha ospitato più di 400 invitati.

Tra questi in primis la famiglia ovvero Amedeo ed Ilaria Giglio oltre al figlio della padrona di casa Simone Saggese, e poi i consoli Mariano Bruno accompagnato da Adele Pignata e Gianluca Eminente da Lorena, i colleghi Enzo Sorvino, Lello e Roberto Foglia Manzillo, Angelo Sessa, Giovanna Bifulco, Lello Ianuario, Diego Mancino, Cristina Gagliardi, Gianluca Corigliano, Daniela MIrabella, Adele Taralbo, Liliana Speranza, Sandro Petrone, Pepi Mangiapia, Paky Manganiello e Nicoletta Marrone oltre a tanti amici di sempre tra cui l’assessore comunale di Pompei Marcello Lala, Roberta Gregoraci, Margherita Tartaglia, Maridi Vicedomini, Anna Paola Merone, Lina Carcuro, Fernanda e Fabrizia Speranza, Irene Normale, Peppe Napolitano, Maria Teresa Ferrari, Mario Carnieli, Gino Abete e Marianna Lopiano, Gino Serrao, Roberta Pacifico, Domenico lotti, Remo d’Antonio, Marianna, Antonio e Mariangela Credendino, Anna Perfetti, Fabio Foglia Manzillo, Lilly Cannarsa, Bernardo e Stefania Amodio, Lara e Davide Rossetti, Danila Dubuà e Marco Rocco, Sergio Esposito, Grazia Licenziati, Simona Tagliaferri, Vittorio e Paola Imperatore, Gianluca Lemmo, Antonio ed Haiati Della Notte e tanti altri immortalati dagli scatti di Marco Baldassarre.

Un saluto particolare alla festeggiata lo hanno portato in vena ironica gli amici Antonio D’ausilio e Simone Schettino, comici di Made in Sud e Zelig e grandi monologhisti, mentre la colonna sonora è stata affidata al dj Dario Guida, accompagnato dal violino elettrico di Anna di Pinto e dalla vocalist Veronica Simioli, che hanno intrattenuto gli ospiti fino a tarda sera tra musica dance e vecchi successi remixe. Un party curato nei minimi dettagli dall'amico Roberto Huober che nei giorni precedenti aveva già accompagnato Francesca prima dallo stilista Nello de Blasiis, che ha creato un soprabito con piume ricamate a mano in tonalità degradè dal cipria al fucsia a richiamare delle morbide fiamme declinate in chiave fashion, e quindi dal make up artist Francesco Riva, noto per aver lavorato in molte campagne moda internazionali, e da Hair’s Mode di via Cavallerizza per la scelta del tocco finale: l'acconciatura.

A fare da contorno all’evento le eleganti e sinuose modelle della 2RComunicazioni vestite con gli abiti realizzati dagli studenti del biennio di fashion design dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, a cura della docente Maddalena Marciano in collaborazione con l’Istituto Cervantes di Napoli.

L’elemento «gioco» della serata è stato il cambio d’abito che ha lasciato tutti sorpresi, passando da un look red carpet holliwoodiano ad un abito couture in tulle interamente ricoperto da preziosi ricami con un moderno motivo bucolico-geometrico in mastice, rosa e beige.

Elegante ma sexy al tempo stesso insomma ed in stile super star, come lo stilista chiama Francesca, una donna meravigliosa, che riesce ad essere mamma premurosa, sempre presente e professionista ed imprenditrice forte e determinata. Ciliegina sulla torta, le magnifiche lambert cake realizzate da Scaturchio unicamente per i festeggiati, grazie all’affetto di Anna e Paolo Normale.