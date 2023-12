Wanda Nara, festa di compleanno in Turchia da Mauro Icardi. Lui: «Ti auguro sempre il meglio»

Wanda Nara ha compiuto 37 anni e per l'occasione ha deciso di volare in Turchia dai suoi figli e da suo marito Mauro Icardi per trascorrere questo giorno così importante per lei con loro. La showgirl al momento è impegnata con la gara di Ballando con le Stelle, dove ha buone possibilità di vincere il dancing show di Milly Carlucci. La sua bravura e la sua sensualità sono protagoniste di ogni sua esibizione.

Andiamo però a vedere il dolcissimo messaggio del marito Mauro Icardi nel giorno del suo compleanno.

«Che ogni giorno sia pieno di gioia, che i tuoi sogni si avverino e che tu possa trovare tutta la felicità che meriti.

Che la vita ti sorprenda con amore e successo. Ti auguro sempre il meglio, buon compleanno», ha scritto Mauro Icardi nel post Instagram in cui raccoglie alcuni dei momenti più belli della cena in famiglia, insieme ai figli che vede poco a causa delle prove per Ballando con le Stelle che la tengono lontana dalla Turchia.