Milly Carlucci e la chiusura del Cantante Mascherato: «Ha ancora molto da dare»

Una novità per Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, la cui finale è attesta con ansia prima di Natale. La conduttrice è riuscita a conquistare i cuori dei telespettatori facendo emergere il talent in prima serata su Rai1. Tuttavia, uno dei suoi programmi non si farà più: in primavera non tornerà il format di Il Cantante Mascherato. Il motivo? A causa dei bassi ascolti in relazione ai costi elevati di produzione, la dirigenza Rai avrebbe così pensato di dire addio al programma. A tale proposito Milly Carlucci ha espresso la sua opinione in merito alla chiusura del programma.

Le parole di Milly Carlucci

«Parlare del nuovo programma? È tutto prematuro, fatemi almeno finire questa entusiasmante edizione di Ballando con le Stelle - ha spiegato Milly Carlucci a Bubino Blog-.

Posso dire che Il Cantante Mascherato è un programma che amo e che ha avuto buoni risultati e grande cassa di risonanza. Vanta molti tentativi d’imitazione e diversi “curiosi nemici”. Credo che abbia ancora molto da dare. Aggiungo però che a me piace sperimentare. Se la Rai mi chiede di trovare nuove strade cerco la cosa migliore da sviluppare per intrattenere il pubblico».

«Ogni anno mi chiedono di fare più puntate di Ballando con le Stelle - ha sottolineato Milly Carlucci -. Coppe dei campioni e altri spin off. Credo però che sia meglio ogni anno ripresentarsi con un cast nuovo e non tornare sui propri passi. Il programma è diventato un viaggio emotivo all’interno della personalità dei nostri protagonisti. E poi c’è Ballando On The Road in grande crescita, come dimostrano gli ascolti del pomeridiano, e spero che possa diventare un appuntamento più rotondo e Ballando Con Te all’interno della prima serata».