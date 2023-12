Simona Ventura, Giovanni Terzi scrive un tenero messaggio alla mamma: «Spero di meritarmi questo amore»

Serata dalle mille sorprese e dalle emozioni fortissime durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle. Mamme che danzano con i figli, lacrime a non finire, coppie sempre più affiatate. Ma la scena, alla fine, se l’è presa lei, Simona Ventura. Merito anche del compagno, Giovanni Terzi che è entrato in scena per farle la proposta di matrimonio.

Tutti hanno applaudito al romantico gesto del giornalista, già emozionato per le parole che poco prima la mamma di Simona Ventura, Anna Pagnoni gli aveva riservato. «Giovanni è l'uomo che tutte le donne vorrebbero incontrare nella vita - ha sottolineato la mamma di Simona Ventura -. Posso anche morire che li vedo a tavola tutti insieme, sono contenta».

Nelle ultime ore Giovanni Terzi ha condiviso sul suo profilo Instagram il video della dedica della suocera Anna Pagnoni e ha scritto a corredo un dolce pensiero per lei. «Ogni mia parola è superflua solo un grazie alla mamma della mia splendida Simona Ventura - ha scritto Giovanni Terzi su Instagram -. Spero di potermi sempre meritare tutto questo amore».

Una famiglia molto unita e complice quella di Simona Ventura, composta dal papà Rino e dalla sorella Sara, speaker radiofonica, sposata e anche lei mamma di un bambino di nome Enea, e di cui ora fanno parte ufficialmente anche Terzi e i suoi figli.