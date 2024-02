Ballando con le Stelle 2024, Milly Carlucci corteggia la prima concorrente: arriva da Sanremo

Milly Carlucci, una lince travestita da fatina, ogni anno impiega sudore per convincere i nomi più forti sulla piazza a scendere in pista a Ballando con le stelle. Ancora presto per scoprire i concorrenti ma stando ad alcune indescrizioni, Milly Carlucci avrebbe già adocchiato una possibile concorrente per la nuova edizione del talent. La persona in questione ha partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

L'indiscrezione

Milly Carlucci avrebbe scelto come possibile concorrente di Ballando con le stelle BigMama. «Milly Carlucci ha avuto un colpo di fulmine professionale per BigMama e, dopo averla vista a Sanremo 2024, starebbe facendo fuoco e fiamme per portarla nel cast della prossima edizione di Ballando Con Le Stelle - si legge su Oggi -. La rapper scenderà in pista?».

BigMama a Sanremo

BigMama ha partecipato alla 74esima edizione di Sanremo con la sua La rabbia non ti basta. L'artista ha dichiarato che da piccola ha subito molti atti di bullismo da parte dei ragazzi del suo paese(Avellino) a causa del suo aspetto fisico.

La sua rivincita è ormai arrivata oggi e dai palcoscenici che solca manda messaggi di body positivity.