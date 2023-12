Taylor Swift, il super party per i 34 anni: la lista (pazzesca) degli invitati, anche Gigi Hadid e Blake Lively

La pop star Taylor Swift conclude un anno pieno di successi con un party per i suoi 34 anni, la scelta è ricaduta su un locale di New York dove numerosi amici si sono riuniti per festeggiarla.

Tra gli invitati anche la modella Gigi Hadid e l'attrice star di Gossip Girl Blake Lively, da anni amiche strettissime della cantante, e ovviamente Selena Gomez, miglior amica di Taylor.

Il party è stato organizzato da Travis Kalce, da poco fidanzato con la pop star, che ha dichiarato pubblicamente che avrebbe organizzato per la sua amata un party da sogno.

Dopo un anno di successi straordinari, che hanno portato Taylor alla vetta delle classifiche, questa è decisamente la ciliegina sulla torta.

La star ha pubblicato sul proprio account alcuni scatti della festa che la ritraggono sorridente e spensierata insieme ad amici e colleghi.

Sotto il post la cantante scrive: «Non posso credere che quest'anno sia ...effettivamente...successo? Grazie a tutti per gli auguri di compleanno».