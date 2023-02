Taylor Swift da record: per la terza volta è Global Recording Artist di Ifpi

Taylor Swift può aggiungere un altro record al suo personale palmarès già parecchio affollato di riconoscimenti prestigiosi. L’ultimo in ordine di tempo arriva da Ifpi che ha nominato la cantautrice Global Recording Artist 2022. È la terza volta che la superstar vince tale titolo, mettendo, così, a segno un primato nella storia del premio Ifpi. Presenza regolare nella IfpiGlobal Artist Chart, Taylor Swift di anno in anno ha conquistato piazzamenti importanti. Oltre al primo posto nel 2014 e nel 2019, è stata seconda nel 2021 dietro i Bts e nella Top 10 negli anni 2015, 2017 e 2020. L’uscita del suo ultimo album Midnights nell’ottobre 2022 ha determinato il suo ritorno in vetta. A completare il podio 2022 troviamo i Bts (secondi) e Drake con la sua quinta apparizione nella Top 3 dall’inizio della classifica.

