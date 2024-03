Taylor Swift, come sta? Fan preoccupati per la sua salute durante il concerto: «Ha bisogno di riposo»

Le condizioni di salute di Taylor Swift stanno preoccupando i fan. La pop star americana ha avuto qualche problema di tosse e di raffreddore nel bel mezzo della prima tappa del suo Eras Tour al National Stadium a Singapore. Un video, che è diventato in poco tempo virale su TikTok, mostra Swift sottotono mentre tossisce e prova a schiarisi la gola durante l'esecuzione del brano “Delicate”.

I commenti

I fan si sono affrettati a intervenire nei commenti, incluso il rapper americano Lil Uzi Vert, che ha scritto: «Spero che stia bene davvero». «Ero lì ed ero così preoccupato per Taylor», ha commentato un giovane, mentre un'altra ha sentenziato: «Ha bisogno di riposo».

La superstar globale, 34 anni, è impegnata in un tour che segna la sua unica tappa nel Sud-Est asiatico dopo che è stato riferito che il governo sta pagando alla pop star 4,3 milioni di dollari per spettacolo per esibirsi esclusivamente lì.

Swift intanto ha invitato i suoi 282 milioni di follower a votare nelle primarie del Super Tuesday. E lo ha fatto senza schierarsi con nessuno dei candidati. «Voglio ricordarvi di votare per chi vi rappresenterà al potere. Se non lo avete ancora fatto, organizzatevi per votare», ha detto la star su Instagram. Taylor Swift è divenuta di recente oggetto di teorie cospirazione da parte dell'estrema destra, che la ritiene un asset del Pentagono.