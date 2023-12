Raffaele Messina presenta San Gennaro e la lazzara

Dopo la prima presentazione a laFeltrinelli Libri & Musica di Napoli, Raffaele Messina riprende il tour di presentazioni del suo nuovo racconto San Gennaro e la lazzara, in libreria dal 17 novembre scorso.

Il volume è inserito nella storica collana Lo Specchio di Silvia, in cui completa un'ideale trilogia dell’autore dedicata alla Napoli del Seicento insieme ai precedenti volumi: Nella bottega di Caravaggio (2019) e Masaniello innamorato e altri racconti (2021)



Tra i tanti scritti su San Gennaro, questo racconto è probabilmente il primo che ha il sapore acre di una bestemmia. Nella folla che segue, sgomenta, la terribile eruzione del Vesuvio, in coda alla processione di popolo guidata dal viceré e dall’arcivescovo che chiedono a San Gennaro di risparmiare Napoli dalla distruzione, una ragazzina in quel fuoco intravede, infatti, una disperata salvezza. Raffaele Messina ci fa entrare nel cuore di questa piccola lazzara, raccontandoci il vivace mondo della prostituzione della Napoli spagnola, fenomeno fin troppo comune, più terribile e devastante della lava stessa. Come potrà mai San Gennaro esaudire tutte le preghiere che incendiano le strade in quei tragici giorni?

Raffaele Messina, docente e narratore, dottore di ricerca in Italianistica ed esperto di didattica della letteratura, è autore di saggi storico-letterari e manuali scolastici. Collabora alla rivista L’Espresso Napoletano e al giornale Il Quotidiano del Sud. In narrativa ha esordito col romanzo Ritrovarsi (2018), a cui sono seguiti per Colonnese i racconti dedicati alla Napoli del Seicento e il romanzo Artemisia e i colori delle stelle (2022).