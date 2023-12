Chiara Ferragni, l'ultima accusa: «Comprato sul suo sito un mese fa, ma l'ordine non è mai arrivato»

Per Chiara Ferragni non è un periodo fortunato. Dopo la multa per il pandoro di beneficenza e le ulteriori indagini della Procura sulle uova di Pasqua, arriva un'altra accusa, ma stavolta a puntare il dito è una (presunta) cliente dell'influencer. Con un video postato su TikTok, Irene Cadoni, una 21enne sarda, racconta ironicamente di aver fatto un ordine lo scorso 26 novembre sul sito di Chiara Ferragni, ma di essere ancora in attesa di ricevere il suo acquista.

La denuncia su TikTok

«Grazie Chiara Ferragni Brand, complimenti anche per l’ottima assistenza clienti», scrive ironicamente la giovane sul video, che su TikTok ha raggiunto quasi le 200mila visualizzazioni.

La ragazza e un'amica mimano il gesto dello scambio dei regali, ma i regali non ci sono perché non sono mai stati consegnati. Tantissimi i commenti. «Colpa vostra che comprate da lei», le scrive un utente. «A me la borsa è arrivata subito», spiega un'altra, raccontando la sua esperienza che è stata positiva. Solo sfortuna, dunque? Forse. Fatto sta, che alla lista Chiara Ferragni deve aggiungere anche questo.