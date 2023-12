Ferragni, stravolti i piani delle vacanze di Natale dopo il caso Balocco: Fedez e Chiara rimangono a Milano. I video su Instagram

Dopo il caso pandoro Balocco, i Ferragnez cambiano i piani delle vacanze di Natale. Sarebbero dovuti andare in qualche località sciistica, ne era certo anche Fedez che aveva fatto adirare molti follower con le sue ironiche risposte su Instagram ai fan: «Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa? Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un'altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences». Con queste parole il 14 dicembre, il giorno prima della comunicazione della maxi multa dell'Antitrust all'influencer (per pubblicità «ingannevole»), Federico aveva risposto al box domande su Instagram. Poi le multe, le inchieste (ci finisce di mezzo anche la sponsorizzazione con le uova di Pasqua Dolci preziosi) e i piani della Royal Family di Milano vengono stravolti.

Ferragnez, dove hanno passato il Natale?

Fedez e Chiara Ferragni rimangono, forse per la prima volta nella storia, nella loro magione della City Life per le festività. Tra chi prende le parti dell'influencer e chi la attacca per il comportamento inaccettabile, alcune persone vicine ai Ferragnez hanno raccontato di averla vista sconvolta dalla situazione che sta vivendo: «Distrutta, rinchiusa in casa, sull'orlo di un crollo emotivo».

Ferragni e il caso pandoro, Alessandro Gassmann: «La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, la classe non si compra»

Lei è ancora in silenzio social, dopo il video di scuse, Fedez invece ha ricominciato a postare video. Non si fa vedere il rapper e la moglie non compare mai, ma i protagonisti delle sue stories rimangono i figli. Ieri Federico ha condiviso la reazione di Leone e Vittoria ai regali di Natale.

Vacanze stravolte

Eppure secondo la giornalista Guia Soncini di Linkiesta, l'imprenditrice digitale stava preparando le valigie per una vacanza in montagna come aveva pianificato mesi prima.

Ferragni, Fedez rompe il silenzio social dopo il caso Balocco: di Chiara nessuna traccia

Così mentre molti follower continuano a fuggire dalla pagina social dell'influencer, per chi è rimasto (sono sempre 29 milioni e 500 gli adepti) è stato un Natale senza spunti: né di outfit né tantomeno di località turistiche. D'altronde l'affaire Balocco non è ancora scemato e sono in molti ad attaccarla. Mostrare quindi sui social la sua felicità nel giorno di natale non sarebbe stata forse una mossa vincete.