«Addio a Piero Craveri, tra gli storici più acuti»

«Piero Craveri è stato tra gli storici più acuti dell’Italia contemporanea, in particolare indagando la vita dei partiti e la crisi delle istituzioni parlamentari. Lascia un grave vuoto non solo negli istituti crociani, ma anche nella cultura storica dell’intero Paese». Natalino Irti, presidente dell’istituto italiano per gli studi storici fondato da Benedetto Croce, è profondamente colpito dalla sua scomparsa: «Appena pochi giorni or sono, in un convegno commemorativo del grande giurista Vittorio Scialoja, avevo ascoltato una sua arguta relazione. Lui era anche presidente della fondazione Biblioteca Croce, custode dell’archivio e dei carteggi del filosofo».