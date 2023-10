Croce bibliofilo e il collezionismo librario a Napoli in Età Moderna: la Biblioteca Pagliara dell’Università Suor Orsola Benincasa ospita un convegno

Da Vittorio Imbriani a Rocco Pagliara. Ci saranno alcune delle più belle storie di collezionismo librario a Napoli in età moderna al centro del convegno di studi dedicato al tema «Croce bibliofilo e il collezionismo librario a Napoli in età moderna» che si svolgerà martedì 3 ottobre a partire dalle ore 9.30 presso la Biblioteca Pagliara dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Il convegno, organizzato e promosso dall’Istituto Suor Orsola Benincasa insieme con la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce e la Fondazione Pagliara, con il contributo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura, sarà aperto dagli interventi del Rettore del Suor Orsola, Lucio d’Alessandro e del presidente della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, Piero Craveri e sarà trasmesso anche in diretta streaming su Google Meet (programma completo e link di collegamento su www.unisob.na.it/eventi).

«Partendo da una riflessione sulla bibliofilia per certi versi anomala di Benedetto Croce e sulla formazione della sua collezione libraria - sottolinea Piero Craveri - il convegno intende portare all'attenzione del pubblico, non solo degli specialisti, l’affascinante tema del collezionismo librario a Napoli tra Settecento e Novecento, indagandone, su più lunga durata, i tratti peculiari e le singolarità rispetto ad altri contesti geografico-culturali».

E del resto l’importanza delle biblioteche napoletane trova riscontro nei frequenti cenni che riaffiorano nei resoconti dei viaggiatori europei durante il Grand Tour, a conferma di una vocazione europea del collezionismo partenopeo.

Il convegno sarà suddiviso in due sessioni. In quella mattutina presieduta dal consigliere scientifico della Bibliothèque Nationale de France, Gennaro Toscano, si discuterà con Teresa Leo della Biblioteca di Benedetto Croce, con Giancarlo Petrella della Biblioteca del marchese Francesco Taccone, con Vincenzo Trombetta del collezionismo librario nella Napoli del Settecento e con Massimo Gatta della bibliofilia umanistica di Costantino del Franco. Alle 15 la sessione pomeridiana presieduta da Pierluigi Leone de Castris, direttore della Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici dell'Università Suor Orsola Benincasa, nel corso della quale si discuterà con Vittorio Celotto della raccolta di stampe popolari di Vittorio Imbriani, con Paola Villani della biblioteca di Rocco Pagliara, con Nunzio Ruggiero del collezionismo librario di Salvatore Di Giacomo.

«Attraverso questa importante iniziativa scientifica - evidenzia il Rettore, Lucio d’Alessandro, si vuole porre all’attenzione anche del grande pubblico le figure dei principali protagonisti della stagione collezionistica partenopea che si sviluppa quasi ininterrottamente dal XVIII secolo attraverso una serie di raccolte private di indiscusso valore anche se troppo spesso ancora poco indagate».