Napoli, riecco la Chiesa dei Girolamini: via alle aperture al pubblico

Il gioiello del barocco napoletano rifiorisce nel primo giorno di primavera. Dopo circa dieci anni di cantieri e chiusure al pubblico, questa mattina la Chiesa dei Girolamini è stata finalmente restituita alla collettività.

Parte così la graduale riapertura del Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini, tra i siti più ricchi e culturalmente significativi del capoluogo campano. Dedicato a San Filippo Neri, l’edificio di Forcella non sarà più volto al culto diventando a tutti gli effetti parte di un grande polo museale, visitabile dal martedì alla domenica con ingressi dalle 9.00 alle 17.30 durante la settimana e dalle 8.30 alle 13.30 nei week end. Per accedere basta generare un biglietto digitale, interamente gratuito, attraverso app o portale web (www.museiitaliani.it).

«Siamo felici di presentare, ai napoletani e non solo, i primi risultati di tanti anni di lavori e restauri ma anche di restituire alla città e al mondo un frammento significativo del percorso barocco all’interno del centro storico di Napoli» commenta Antonella Cucciniello, direttrice della Biblioteca e del Complesso monumentale dei Girolamini.

Posta nell’omonimo largo ubicato a pochi passi da via Duomo, la chiesa dei Girolamini è finalmente tornata al suo antico splendore. Gli interventi di restauro e messa in sicurezza hanno interessato, tra i vari, la facciata principale, integralmente recuperata attraverso un consolidamento statico, la facciata del complesso prospiciente via Duomo, le terrazze poste ai vari livelli, del Chiostro piccolo, e parte della Congrega dei Dottori, della Pinacoteca, degli ambulacri al quarto livello e dell’ex refettorio, nonché il consolidamento strutturale e l’adeguamento impiantistico di parte del complesso monumentale che si estende per circa 12mila metri quadri su sette livelli.

«Oggi si inaugura una stagione di riaperture progressive che col tempo ci consentirà di restituire al pubblico, quanto prima, tutto l’itinerario monumentale» precisa Cucciniello indicando un periodo «medio-breve» anche per vedere riaperta a tutti la nota biblioteca dei Girolamini, attualmente fruibile ai servizi bibliotecari, che potrebbe tornare accessibile già nei prossimi mesi.