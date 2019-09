Alberto Angela: «Il Cristo Velato? Bello come la Pietà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Settembre 2019, 08:48

Il secolo d'oro dei Borbone, Tanucci e Vico, il San Carlo C'è ovviamente anche Napoli in «Meraviglie - Alla scoperta della penisola dei tesori», l'ultimo libro di Alberto Angela, scritto sull'onda dell'omonimo suo programma e uscito la scorsa settimana. L'altro giorno Angela l'ha donato anche al presidente Mattarella nel corso di una visita al Quirinale. Al Prix Italia della Rai, che si concluderà domani ai Mercati di Traiano, invece, il divulgatore e affabulatore Angela ha portato in anteprima la visione della prossima, preziosa puntata di «Ulisse - Il piacere della scoperta», in onda domani su Raiuno, con l'intento coraggioso e vincente di nobilitare la prima serata del sabato rinunciando ai soliti vacui lustrini televisivi. La puntata è dedicata a Leonardo, per i 500 anni dalla morte, e vedrà coinvolti, oltre all'ospite consueto Gigi Proietti, anche Giorgia e Roberto Benigni.«Un genio - italiano - libero di scivolare come vela al vento sul mare della conoscenza. Voglio dire che egli incarna soprattutto la libertà di pensiero. Scriveva con la sinistra. Dunque, nessun istitutore lo costrinse a usare la destra. Da questo e altri segnali si intuisce che la sua adolescenza fu senza vincoli tanto ferrei da impedirgli di manifestare le sue capacità. La libertà gli permise di spaziare dall'anatomia umana a invenzioni nel campo delle fortificazioni, del volo, dell'immersione sottomarina, fino alla pittura. Pensi alla prospettiva aerea, che soltanto con i colori ti fa capire se un oggetto è più vicino o più distante».«Quel dipinto è un mistero voluto. Un trattato. Leonardo dispone la figura di tre quarti, come una fiamma che si contorce; assoluta novità. Poi, non definisce il volto. Sfuma gli occhi e i tratti della bocca, non dipinge le sopracciglia Lei ti guarda lievemente di lato, e tu non capisci il suo stato d'animo, perché l'autore ha tolto i messaggi emotivi che ogni viso emette. Così, ognuno di noi proietta inconsciamente il proprio stato d'animo in lei. E la Gioconda diventa uno specchio dell'anima di chi guarda».