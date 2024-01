«Bastingage», il romanzo su Alain Delon scritto dal figlio Anthony

Uscirà il 27 marzo «Bastingage», il romanzo firmato da Anthony Delon per le edizioni Fayard. «Anthony ha scritto un bellissimo romanzo, non è una fiction su suo padre Alain e tantomeno su tutto quello che lui ha vissuto, "Bastingage" non deve essere letto come un'autobiografia - ha raccontato a Le Figaro l'ad di Fayard Isabelle Saporta - L'autore racconta ben altro, la passione tra una giovane donna smarrita e disturbata, annientata dalla vita, che il protagonista tenta di salvare a tutti i costi».