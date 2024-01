Ilary Blasi, Tapiro d'oro di Striscia dopo l'uomo del caffè e Totti. «Non posso dire nulla, c'è un processo in corso»

«Non posso dire nulla, ci sono una causa e un processo in corso». È questo l'unico commento che Ilary Blasi ha rilasciato a Valerio Staffelli ricevendo il Tapiro d’oro di Striscia la notizia dopo che Cristiano Iovino, il personal trainer nominato dalla ex di Francesco Totti nel documentario Unica, ha dichiarato che con la condottrucie tv «non fu solo un caffè».

I retroscena

Dalla fine del matrimonio con Totti «ancora non è passato tantissimo tempo.

Isola dei Famosi, da Luxuria conduttrice all'ipotesi Elena Guarnieri opinionista: tutte le novità. Ilary Blasi verso Battiti Live

Il libro

Scriverne «è stata come una seduta psicoterapeutica, un'esperienza catartica, mi ha fatto bene, e comunque nella nostra storia sono stati molti di più i momenti belli che quelli brutti». Rispetto alla crisi, sono tanti i segnali che la conduttrice non ha colto, come «quando Francesco non si presentò al mio compleanno per una scusa di lavoro, che non lo era. Queste delusioni poi però ti permettono in qualche modo di essere più lucida e voltare pagina più rapidamente». Il divorzio è «una sofferenza in tutte le situazioni» ma le è stato d'aiuto il supporto che le arrivato da molte donne «che si sono ritrovate in questa storia».