Isola dei Famosi 2024, via Ilary Blasi: la nuova opinionista (al posto di Luxuria) è una giornalista del Tg5

Pare ormai certo che Ilary Blasi a L' Isola dei Famosi non ci sarà. Al suo posto nel reality, che dovrebbe iniziare ad aprile, si vocifera arriverà Vladimir Luxuria fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi. A poco è servita la smentita di Vlady di qualche giorno fa perché in realtà pare che lei abbia già girato due puntate zero del programma. Almeno questo è quello che si dice. Ma quindi se è vero che Luxuria sarà la conduttrice chi sarà l'opinionista?