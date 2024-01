Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria condurrà la prossima edizione: prende il posto di Ilary Blasi

Sarà Vladimir Luxuria a condurre la prossima edizione dell'Isola dei famosi. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi, Ad di Mediaset, in un incontro con la stampa a Cologno Monzese per illustrare le novità della stagione televisiva Mediaset del 2024. Tanti i riferimenti al reality e a come sarà impostato e al futuro televisivo di personaggi come Ilary Blasi. Poi anche un riferimento ai rapporti con Paolo Bonolis.

«Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all'Isola e l'ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene», ha spiegato l'ad di Mediaset che ha però precisato che «Ilary Blasi resta un volto di Canale 5», per lei si sta pensando alla conduzione di "Battiti Live".

Durante una recente ospitata da Silvia Toffanin, Ilary Blasi non ha minimamente accennato ai suoi impegni di lavoro prossimi.

La showgirl era tra le papabili conduttrici della nuova edizione del reality.

Parlando della prossima edizione del reality Mediaset, Berlusconi ha detto che c'è «la volontà e il desiderio di evolvere costantemente il nostro prodotto e vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche dei reality con personaggi di qualunque tipo ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro».

«Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento», ha concluso l'Ad Mediaset annunciando alcune novità del programma.

Fuori anche Alvin ed Enrico Papi, rispettivamente inviato e opinionista dell'Isola. «Siamo ancora in alto mare», ha ammesso Pier Silvio anche se si parla della possibilità di avere in studio Elena Guarnieri, giornalista del Tg5.

«Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Bonolis, con il quale ho un rapporto di grande stima e di gratitudine vera – ha detto –: lavora con noi da anni», ha spiegato Berlusconi.