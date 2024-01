Ilary Blasi, addio all'Isola dei Famosi? L'intervista a Verissimo e quel dettaglio inaspettato: «Se ne parla da giorni...»

Ilary Blasi è stata ospite da Silvia Toffanin per un'intensa chiacchierata dopo l'intervista a sorpresa di Cristiano Iovino in cui lui raccontò che con la conduttrice c'era stato non solo un caffè, bensì una relazione intima. La conduttrice ha voluto ribadire che sarà sempre grata al personal trainer perché le ha aperto gli occhi su Francesco Totti. Tuttavia, in molti hanno pensato che in quell'occasione la conduttrice anticipasse anche il suo ritorno all'Isola dei Famosi nelle vesti di conduttrice, ma qualcosa è andato storto.

Ilary Blasi rimpiazzata?

Durante l'ospitata da Silvia Toffanin, Ilary Blasi non ha minimamente accennato ai suoi impegni di lavoro prossimi.

Eppure, la nuova edizione dell'Isola dei Famosi dovrebbe iniziare tra qualche mese e in molti si sono chiesti se l'ex moglie di Totti tornerà al timone del reality show. Le voci su un presunto rimpiazzo da parte di Vladimir Luxuria girano già da qualche tempo e si fanno sempre più insistenti. Cosa sta accadendo dietro le quinte dell'Isola dei Famosi?