Isola dei Famosi 2022, Zequila smaschera Estefania: «Bugiarda, ti piace Jeremias e non Roger»

Anche quest'anno l'Honduras ha la sua coppia. E che coppia. Roger Balduino ed Estefania Bernal a L'Isola dei Famosi 2022 si sono messi insieme. E il web li ama. Ma stasera arriva Antonio Zequila a mettere in dubbio la coppia. Dallo studio Ilary Blasi da la parola al primo naufrago eliminato che vuole mettere in ombra i due concorrenti.

Isola dei Famosi 2022, Antonio smaschera Estefania

«Estefania devi dire la verità, di cosa hai detto tu in albergo, su. Se vuoi te lo ricordo: “Roger è un bamboccio non mi piace. A me piace Jeremias peccato sia fidanzato”». Estefania cerca di trovare una spiegazione: «Non è vero mai detto che Roger non mi piace», ma Er Mutanda incalza: «Dai su almeno una volta cerca di essere sncera, sai anche tu la verità e eravamo con diverse persone». La modella ritratta, leggermente: «Si jeremias è un bell'uomo ma non ho detto nulla su Roger». Ilary però vuole dare la parola anche a Balduino che non si fa colpire dalle parole di Antonio.

L'intervento di Roger fa scoppiare la lite

«Parli tu di sincerità? Ci hai provato con tutte le ragazze su»

Però Zequila non incassa bene il colpo e attacca con una grande caduta di stile: «Ma parli proprio tu? Tu che sei arrivato in albergo ubriaco?». In studio opinionisti e conduttrice non gradiscono l'intervento dell'ex concorrente e Ilary Blasi lo riprende: «No così no Antonio, non c'è bisogno di dire queste cose. E comunque L'Isola inizia da quando mettete piede lì non in hotel»