Antonio Zequila a Venezia, la stoccata di Antonella Fiordelisi: «Ma chi saluti?»

Antonella Fiordelisi ha fatto sorridere i suoi fan portando l'attenzione su Antonio Zequila e un dettaglio social che non è passato inosservato. Il personaggio televisivo, infatti, ha condiviso un video su Instagram, mentre in 'taxi acqueo' a Venezia su uno dei canali, fa un gesto particolare.

L'ex gieffina, infatti, ha ben pensato di farglielo notare, innescando una serie di commenti comici contro lo showman: ecco di cosa si tratta.

L'influencer ed ex concorrente del GfVip ha scritto: «Ma chi saluti?».

Il commento sotto il post del video durante il quale Antonio Zequila saluta persone che però pare non ci siano.

Non è la prima volta che vip e personaggi del mondo dello spettacolo vengono derisi per compiere tale gesto. In molti, infatti, si riprendono sui social fingendo di salutare dei fan immaginari. Non è chiaro se in questo caso lo showman avesse realmente visto qualcuno. Ma per Antonella Fiordelisi la scena è chiara: «Cerca di salutarli tutti però».

Per il momento Antonio Zequila non ha ancora replicato all'influencer.