Antonella Fiordelisi, il messaggio criptico su Instagram «Solo le donne mi capiranno». Ecco il significato

In barca con i genitori ad Amalfi, Antonella Fiordelisi si sta dedicando a qualche giornata di mare e relax nella sua città d'origine, Salerno. L'ex gieffina, reduce da una relazione travagliata con Edoardo Donnamaria è riuscita ad ottenere il favore dei suoi fan promuovendo un'immagine di sé priva di filtri, make up e, oggi, anche con i capelli bagnati in bikini.

«Solo le donne mi capiranno», ha scritto sui social. Ecco perché.

Antonella Fiordelisi ha ottenuto il suo successo tra relazioni con personaggi del mondo dello spettacolo e reality show, fino a conquistare la sua fetta di pubblico e gruppo di fan di quasi 2milioni di follower su Instagram.

Nelle ultime settimane, inoltre, ha iniziato a promuovere un'immagine di sé al naturale e gli scatti al mare lo dimostrano.

«Solo le donne mi capiranno» è quanto ha scritto in merito agli scatti con i capelli bagnati pubblicate sul social.

Il riferimento è a chi pensa di dover mostrarsi sempre al top con piega e outfit curati, ma, con il suo look nature, Antonella Fiordelisi ha dimostrato che si può accettare la propria immagine in ogni circostanza.

«Stai bene con i capelli bagnati, beata te», le scrive un utente su Instagram. E, ancora: «L’effetto bagnato dei capelli su di te sta da Dio, lo proverò».

Negli scorsi giorni, l'influencer ex gieffina sotto un altro scatto al naturale ha scritto: «Inizia una nuova avventura per me, una nuova sfida, di cui vi racconterò pian piano… che ne pensate di questa mia nuova versione?». A quale progetto starà lavorando Antonella Fiordelisi?