Alessia Marcuzzi a Londra dalla mamma. Il video emoziona i fan: «Siete dolcissime»

I figli crescono, ma le mamme restano mamme. Lo sa bene Alessia Marcuzzi che ha uno splendido rapporto con sua madre, Antonietta Donatelli. La showgirl si sta godendo le sue vacanze estive e proprio nelle ultime ore, si trova a Londra, con la sua piccola Mia. La conduttrice è volata in Inghilterra per fare una visita alla sua mamma e al suo papà e, ogni giorno sta informando i suoi fan delle sue giornate, attraverso le sue Instagram stories. Ma un video in particolare non è passato inosservato.

La bellezza è di casa per Alessia Marcuzzi. Neanche il corso deglia nni frena lo splendore della conduttrice. Slanciata, atletica e in più, il suo spirito è ineguagliabile. Ha due figli: la piccola Mia è tutta uguale alla mamma. Ma si dovrebbe ringraziare senza dubbio la matriarca della famiglia, la mamma di Alessia, ossia Antonietta Donatelli. E proprio nelle ultime ore, la conduttrice ha pubblicato un video tenerissimo con la sua mamma che ha commosso i suoi fan. Le due, nel video si guardano, parlano, si sorridono e si abbracciano. Insomma, una scena d'amore che riesce ad emozionare chiunque. Come sottofondo la canzone Yellow, dei Coldplay.

I fan emozionatissimi non hanno potuto fare a meno di commentare questa scena meravigliosa: «Siete bellissime, che emozione».