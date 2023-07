Giulia De Lellis dopo la vacanza in Israele: «Scusate, non posso essere presente oggi. Mi hanno sequestrata»

Giulia De Lellis, dopo aver attirato le polemiche dei social per la vacanza in Israele con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, è finalmente tornata a casa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le foto pubblicate nelle sue Instagram stories in cui l'influencer e il suo compagno posano con il capo dello Stato, Isaac Herzog, e con le forze di difesa israeliane. Le critiche sono state dure e accese, ma lei di ritorno dal viaggio ha replicato: «Nessuna volontà di propaganda, sono consapevole di non avere la preparazione per prendere posizione».

Tuttavia, Giulia De Lellis, ritornata alla sua routine quotidiana, proprio nelle ultime ore, ha voluto spiegare ai suoi fan il motivo per il quale sarà assente sui social.

Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

L'educazione dei bambini è un lavoro collettivo: se genitori e nonni sono solitamente le persone che aiutano i bambini a diventare grandi, il ruolo di zii e zie nella crescita dei bambini è fondamentale. Lo sa bene Giulia De Lellis, che nelle ultime ore ha raccontato ai suoi fan di dover passare un'intera giornata, da brava zia, con le sue nipotine. «Ragazze scusate, io sono un po' assente ma per ovvie ragioni. Oggi non ci posso essere per nessuno perché stiamo facendo dei giri tra ragazze (con le nipotine ndr).

La nipote di Giulia De Lellis, Matilde, ha così voluto subito far sentire la sua voce nel video che l'influencer ha pubblicato nelle sue Instagram stories: «Oggi ci stiamo io e Penelope e passiamo una giornata intera con nostra zia. Non ci siamo per nessuno. Mia zia non ci sarà per voi follower».

Tra gelati, lunghe passeggiate, risate, chiacchierate in corsivo e un giro al negozio di giocattoli sembra proprio che la giornata sia stata ricca d'amore per zia Giulia.