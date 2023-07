Mare Fuori, Artem fa la proposta di matrimonio alla sua Gioia

Uno degli attori di Mare Fuori avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. I fan, infatti, da quando hanno visto al dito di Gioia D'Ambrosio un anello regalatole da Artem Tkachuk, Pino 'o pazz nella serie, non hanno dubbi. La frase «I said yes» e cioè «Ho detto sì», sarebbe la conferma di quanto pensato. I due, seppur giovanissimi, convoleranno a nozze?

I due insieme si mostrano sui social tra foto e video e proprio lì uno scatto in cui lei mostrava un anello e alle sue spalle l'attore della serie Mare Fuori ha acceso la lampadina ai migliaia di fan.

Sulle presunte nozze, però, al momento non ci sono dettagli. Pino 'o pazz, in altre parole, per amore fa follie anche fuori dal set.

Gioia D’Ambrosio è una TikToker con più di 44.000 follower su Instagram ed è legata ad Artem Tkachuk da molto tempo.