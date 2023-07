Luca Vezil, i dolci auguri di Virginia Stablum per il compleanno dell'ex di Vale Ferragni: «Auguri amore mio»

Virginia Stablum ha dedicato un dolce pensiero al suo fidanzato Luca Vezil che oggi, domenica 30 luglio, compie 32 anni. La coppia, se prima aveva cercato di mantenere un po' d'ombra sulla propria relazione, adesso, non si nasconde più: la modella e l'influencer pubblicano sempre più contenuti che li ritraggono insieme. Così, Virginia, che da qualche tempo ha conquistato il cuore di Luca, ha deciso di ricordargli un momento indimenticabile che hanno trascorso insieme all'inizio della loro storia.

Virginia Stablum ha pubblicato, nelle sue storie Instagram, una foto con Luca Vezil risalente a qualche mese fa. I due sono in cucina a casa di lei e la modella scrive: «Auguri amore mio», aggiungendo un cuore e una torta di compleanno. Poi, continua: «Fun fact: questa è la nostra prima foto insieme ed è il riassunto di una bellissima serata. Luca ha fatto arrivare come antipasto una delle mie pizze preferite (metà tonno e metà patatine) - dimenticandosi che sono intollerante al frumento, quindi, la pizza lì è rimasta. Poi, è arrivato il cibo asiatico (nostro preferito) con tanto di dedica sul mio pad thai. Ha usato la chiave del cibo per conquistarmi e io ci sono cascata... in pieno!».

La storia d'amore tra Luca Vezil e Virginia Stablum procede a gonfie vele.

La modella e l'influencer sono inseparabili e lui, recentemente, ha portato a casa a Genova la sua fidanzata che ha presentato ai suoi amici più stretti. I due, poi, hanno pubblicato tutte le foto sui propri profili Instagram.