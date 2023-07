Belen Rodriguez si fa una flebo dopo l'addio (di nuovo) a De Martino: «Ricarichiamo»

Belen Rodriguez, nell'ultimo periodo, è stata spesso al centro del gossip. Infatti, la showgirl argentina ha interroto (nuovamente), da poco, la sua relazione con Stefano De Martino. Quella tra loro due è sempre stata una storia complicata, fatta di grande passione ma anche di molta sofferenza, come spiegato più volte dalla conduttrice. Ora, che sembra che la questione sia chiusa definitivamente, Belen avrebbe una nuova fiamma e vorrebbe concentrarsi esclusivamente sui suoi bambini e su se stessa, proprio come fa nell'ultima storia Instagram.

Belen Rodriguez ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi follower il modo in cui si ricarica. La conduttrice argentina ha postato un'immagine di una flebo che, solitamente, è un insieme di vitamine e integratori. I fan, però, credono che Belen si sia sottoposta a questo trattamento anche per combattere lo stress che si è accumulato in questo periodo un po' complicato della sua vita. Dopo l'ennesima separazione da Stefano De Martino, i follower di vecchia data di Belen pensano che abbia bisogno di un po' di riposo anche a livello sentimentale.

Belen è molto attiva sui propri profili social e, anche se mantiene la propria privacy sulle questioni private, tiene sempre aggiornati, in un modo o nell'altro, i suoi fan.

Ad esempio in uno degli ultimi post ha lanciato una frecciatina proprio al suo ex Stefano De Martino.