Chiara Ferragni, la tenera foto con Leo e Vittoria dopo la morte di Matilda: «Per fortuna ho loro»

Chiara Ferragni, nelle scorse ore, è stata un po' assente dai social. Per assente si intende in modo attivo, ovvero non ha pubblicato tutti i video selfie che, di solito, posta, e il motivo è ben chiaro. L'influencer, infatti, ha perso per sempre la sua Mati che è era con lei da 13 anni. Il dolore di questa perdita, Chiara lo ha espresso tramite un lungo post in cui descrive ciò che era per lei la sua cagnolina. Poi, pubblica la foto con i suoi bambini: Leone e Vittoria.

Per l'intera giornata di ieri, sabato 29 luglio, Chiara Ferragni non si è mai mostrata su Instagram ma ha condiviso solamente contenuti che riguardavano la sua Mati. Nelle ultime ore della sera, però, l'influencer è tornata a farsi vedere ed ecco lo scatto con Leone e Vittoria. Chiara, un po' provata è seduta sul divano e abbraccia i suoi bambini. I tre stanno guardando verso un punto fisso, presumibilmente un film in televisione, e sono catturati da ciò che mostra lo schermo.

L'influencer scrive: «Grazie a Dio ho loro».

Chiara Ferragni ha più volte dichiarato che nella sua famiglia ha sempre trovato quel riparo necessario quando qualcosa non andava e così farà anche in questi giorni.

Chiara Ferragni, sotto il suo ultimo post dedicato a Matilda, ha scatenato opinioni contrastanti. C'è, infatti, chi capisce totalmente il dolore che sta provando l'influencer e chi, invece, lo minimalizza. Ovviamente, Chiara non ha risposto a nessuno dei commenti comparsi nel suo profilo.