Isola dei Famosi, ex naufrago torna single: «L'ex è innamorata di una donna». Ecco chi è

A edizione terminata ormai da tempo, spunta un rumor su uno degli ex naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023. Sembra, infatti, che Luca Vetrone sia stato lasciato dalla fidanzata, poco dopo la fine del reality in Honduras. Il modello sarebbe tornato single. E non è tutto. L'ex fidanzata sembra si sia innamorata di una donna. A lanciare il gossip è Deianira Marzano, su segnalazione di un utente. «Praticamente mi ha detto che lei dopo essere stata con lui si è messa con una donna. Dice che lo ha lasciato per questo. Boh, non so se è vero però mi hanno detto questa cosa e ho pensato di dirtela. Naturalmente non c’è nulla di male, siamo nel 2023! So che lui poverino ci è rimasto molto male per questa cosa» avrebbe scritto questa utente a Deianira. E ancora, la ragazza ha raccontato di essere di Rimini e di spostarsi spesso a Riccione dalla cugina, che conosce molto bene un’amica dell'ex fidanzata di Luca.

L’esperta di gossip ha subito condiviso sul suo profilo Instagram lo scoop, attirando molto l’attenzione del pubblico. In Honduras, in realtà, Luca non ha mai parlato di alcuna relazione amorosa. Infatti, la sua vita sentimentale è rimasta avvolta nel mistero. Pare, secondo questo nuovo gossip, che Vetrone fosse fidanzato durante la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Che sia vero o meno, al momento non ci sono prove che vanno a confermare quanto detto da questa utente.

Intanto, Luca Vetrone si gode il successo conquistato come naufrago del reality show di Canale 5.

L’ex concorrente, entrato come un Nip nel programma, è stato molto apprezzato dal pubblico di Canale 5. Anche se alla fine non è riuscito a battere Marco Mazzoli, eletto dai telespettatori il vincitore de L’Isola dei Famosi 2023, Luca si è ritenuto fortunato ad arrivare fino alla finale e a vincere diversi televoti.