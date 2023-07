Oriana Marzoli distrutta, in lacrime sui social per la triste perdita: «Sto male». Cosa è successo

Oriana Marzoli in lacrime sui social per la triste perdita. L'ex concorrente del Gf Vip ha condiviso nelle sue Instagram stories un momento di profonda commozione. Visibilmente provata, in preda ad un pianto, ha parlato ai suoi fan della sua paura e di come si sia sentita nell'apprendere la notizia. Ecco di cosa si tratta.

Oriana Marzoli ha empatizzato molto la perdita di Mati, la cagnolina di Chiara Ferragni. Per la showgirl venezuelana i cani dovrebbero vivere quanto gli esseri umani e che avendo anche lei un amico a quattro zampe della stessa razza dell'animale dell'imprenditrice digitale, la perdita l'ha scossa molto.

«Penserete che sono scema. Ma sto malissimo come fosse il mio cane», ha scritto su Instagram mentre si asciugava le lacrime pensando a come si sarebbe sentita se fosse accaduto al suo bulldog francese Cocco.