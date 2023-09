Cantiere delle idee con i giovani all'Università Federico II

«Cantiere delle idee. Incontro con i giovani per immaginare il futuro»è il titolo dell'iniziativa in programma lunedì 2 ottobre 2023 alle 10.30 nell'Aula magna storica dell'Università Federico II. Introduce l'incontro il Rettore Matteo Lorito; intervengono il dottore Roberto Vaino con un estratto dello spettacolo motivazionale "È tutto vero", il professore Raffaele Savonardo, coordinatore del corso in Comunicazione pubblica, sociale e politica dell'Ateneo federiciano, e Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato della Repubblica, con dibattito sul tema lavoro e futuro.