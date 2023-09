Francesca Fagnani, fan all'attacco: «La prossima volta più “Belva”...». Ecco cosa non ha convinto della conduttrice

Francesca Fagnani poco Belva? I fan della conduttrice e del suo programma in prima serata su Rai 2 ogni martedì sera, hanno notato qualche "difetto" in questo esordio di stagione.

Dal look che non è piaciuto, sino ad alcuni modi un po' più dolci del solito. In altre parole: «La prossima volta torna ad essere quella di sempre». Che si sia trattato di un inizio timido o di ospiti ostici da controbattere non è chiaro, ma per molti telespettatori Francesca Fagnani ha indorato la pillola. Scopriamo insieme perché.

I ringraziamenti della conduttrice

La conduttrice di Belve ha ringraziato i suoi fan sui social. Con un post, un emblematico «Grazie», ha avuto modo riconoscere il favore che i telespettatori, da oltre un anno, seguono con piacere le sue aspre interviste.

Tre ospiti d'eccezione hanno occupato lo sgabello di fronte a Francesca Fagnani, martedì scorso. Stefano De Martino, con cui la conduttrice è stata dolce e amorevole; Arisa, con cui è entrata in empatia, forse, per una solidarietà tra donne amate e criticate nel mondo dello spettacolo quali sono entrambe. Infine, Fabrizio Corona, con cui è sembrata una «chiacchiera da bar tra due amici», con l'ex re dei paparazzi che faticava a darle del 'Lei', continuando ad usare un 'Tu', proprio in virtù del rapporto amicale che presumibilmente li lega.

I commenti dei fan

Tanti i commenti di complimenti per questo ritorno di trasmissione e tanti i commenti di personaggi del mondo dello spettacolo che applaudono il lavoro della conduttrice.

Inevitabile soffermarsi sulle doti giornalistiche, meno su quelle dell'ultima puntata, dove, proprio a detta dei suoi amati telespettatori, pare abbia proprio esagerato.

«Non ti ammorbidire troppo, amiamo il format per un motivo», le ha scritto un utente sui social. E, ancora: «Più belva la prossima volta però!», ha scritto un altro account. In altre parole, se il pubblico che ha notato ciò dovesse definire che Belva si sente Francesca Fagnani, in molti oserebbero dire "un agnellino", piuttosto che la solita «Iena», con quel sorriso con cui ha conquistato tutti raggiungendo Sanremo e la prima serata.