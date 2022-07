«I racconti di Ferrofilato», Galliano racconta la sclerosi multipla sul web magazine di De Cesare

Lo scrittore napoletano Mauro Galliano si racconta in uno spazio dedicato sul web magazine dalloscaffalealweb.it del giornalista Carlo De Cesare. Una sorta di diario che racconta la quotidiana convivenza con la sclerosi multipla

Mauro è uno dei tanti affetti da questa patologia, ma non si è mai arreso. Da più di trenta anni cade e si rialza e non solo metaforicamente. I suoi racconti sono un invito per tutti a non mollare mai nella vita e accompagneranno i lettori del seguitissimo sito dedicato alla letteratura per tutto il mese di agosto.