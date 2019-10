Italiani all'estero, l'82% non conosce la grammatica. Da «un pò» a «qual'è», ecco gli errori più diffusi

Analfabeti funzionali e analfabeti digitali. Sono 8 su 10 gli italiani all'estero che parlano la lingua ma che fanno a pugni con le regole grammaticali e commettono errori sia nello scritto che nel parlato. Il colpevole? Internet, il cui uso dilagante avrebbe diminuito drasticamente le competenze grammaticali e sintattiche dell'82% dei nostri connazionali all'estero. Si riprongono i grandi classici: Qual’è, pultroppo, propio e avvolte. E poi l'apostrofo (solo il 52% lo usa correttamente), il congiuntivo (46%) e la punteggiatura (39%). È quanto emerge da un’indagine condotta da Libreriamo in occasione della XIX Settimana della lingua italiana nel mondo.

Per Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo, la lingua italiana sarebbe «un patrimonio da tutelare, sia lungo lo Stivale sia fuori dai confini del nostro Paese», al pari delle eccellenze nostrane che difendiamo a denti stretti come la cucina, l'arte e la moda. E a giudicare dal risultato della ricerca, come dargli torto. Oltre ad apostrofi, congiuntivi e punteggiatura, gli altri grandi nemici dell'italiano sono i pronomi (il 32% non riesce a capire quando usare i femminili invece dei maschili), e l'annosa scelta tra la C e la Q in parole come evacuare (sì, con la c) e gli accenti sulle e.



Ancora, si diceIl 49% degli italiani all'estero non saprebbe rispondere. In molti hanno dubbi anche su quale sia la congiunzione usare tra “E o ed” e “A o ad” (37%). Lo ricordiamo: la semplice aggiunta delladeve essere fatta solo nel caso in cui la parola che segue cominci con una vocale. Altri strafalcioni? daccordo (32%), avvolte e pultroppo (25%) e propio bene (19%). Pensare che l'italiano è la lingua nazionale ufficiale di(25.000 che lo parlano), di alcuni cantoni della(666.000) e di,oltre che in alcune aree della Croazia e della Slovenia. Importanti contingenti di madrelingua italiani risiedono anche in Albania, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Malta, Francia, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Romania e Regno Unito.